Tutte le strade dell’intelligenza artificiale portano a NVIDIA

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 2 marzo 2024) C’era una volta, un’azienda americana che si occupava di produrre uno strumento utile a un settore di nicchia del mercato. A farla da padrona era una concorrente, molto più quotata e dalla storia che si intrinseca con quella della nascita della Silicon Valley. Oggi, però, quel paradigma è stato completamente stravolto., nota per la produzione di GPU (unità di elaborazione grafica) utili – più che altro – al gaming online, è riuscita nell’impresa di supere (e non di poco) lo strapotere che Intel ha avuto per moltissimi decenni.e le sue GPU usate per sviluppare sistemi AI Ci sono molti fattori che hanno portatoa una capitalizzazione di mercato elevatissima (sia per valore che per velocità). Tutto è iniziato, seppur in tono minore, con l’estrazione dei Bitcoin tra la fine del 2016 e l’inizio del 2018. Una volta ...