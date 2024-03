Trump in vantaggio su Biden | perché il sondaggio del NYT preoccupa il presidente Usa

(Di sabato 2 marzo 2024) New York, 2 marzo 2024 – Donaldè indi 5 punti su Joe. Lo rivela undel New York Times e del Siena College a otto mesi dalle elezioni presidenziali. Untra gli elettori registrati rileva che il 43% voterebbe per ildemocratico in carica se le elezioni si tenessero oggi, mentre il 48% voterebbe per l’ex capo della Casa Bianca e favorito repubblicano, un leggero aumento rispetto all’ultimocondotto dal Times a dicembre. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Ilregistra anche opinioni negative sulla presidenza, con il 47% che disapprova il suo operato, il risultato peggiore da quando è in carica. Il doppio degli elettori ritiene che le ...

Donald Trump cita Hiroshima e Nagasaki. Torna al 1945 per difendere l’ “immunità totale” dei presidenti. “Pensate a Harry Truman – ha detto – Non lo avrebbe ... (secoloditalia)

