Truffa telefonica del finto carabiniere | due anziani derubati | “Sua figlia ha avuto un incidente”

(Di sabato 2 marzo 2024) Brutta disavventura per due pensionati. Marito e moglie, rispettivamente di 81 e 78 anni, sono caduti nella trappola delladel. La donna prima ha ricevuto la telefonata di unche l’avvertiva che suaavevaunstradale e si era messa nei guai, poi ha ricevuto alla porta unagente che si è fatto consegnare monili in oro. Tutto studiato nei minimi dettagli, laai danni di una coppia diresidenti a Pierantonio. Lunedì 26 febbraio alle ore 14 circa in casa della coppia – 78 anni lei, 81 lui – squilla il telefono: all’altro capo un uomo si presenta come undella stazione di Città di Castello e spiega alla signora ...