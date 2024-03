(Di sabato 2 marzo 2024) Udienza preliminare per moglie e suocera del deputato. Molte le richieste di parte civile per avere un ristoro dal danno subito dalla gestione allegra dell'accoglienza dei

In 285 sono riusciti ad ottenere il Reddito di Cittadinanza , anche se in Italia risiedono da meno di 10 anni, ottenendo dallo Stato oltre 2,3 milioni di euro. ... (tpi)

La truffa dei bonus : soldi spediti in Lituania e Cina per ?rientrare? come bitcoin . Al centro delle operazioni finanziarie ?sospette? un istituto di moneta ... (quotidianodipuglia)

Truffa coi soldi per i migranti, ora i lavoratori chiedono i danni ai Soumahoro: Prima udienza in tribunale a Latina, ieri, per la moglie e la suocera del deputato Soumahoro che devono rispondere di frode, bancarotta e autoriciclaggio nella gestione dei fondi pubblici per ...ilgiornale

Torna la paura delle truffe: "Porta a porta coi santini". E sui social è già psicosi: C’è chi ha pagato 25 euro: scattano i messaggi per mettere tutti in guardia. Nei giorni scorsi nel fucecchiese è stato segnalato anche un furto di galline ...lanazione

Maxi Truffa con i bonus edilizi: in quattro fanno scena muta, solo uno parla nell’interrogatorio: RACALE/CASTRIGNANO DEL CAPO/GALLIPOLI (Lecce) - Scena muta davanti al gip per quattro dei 13 soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione ribattezzata "Easy ...corrieresalentino