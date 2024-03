Troppi migranti | Parigi dice stop allo Ius Soli per ora soltanto a Mayotte

(Di sabato 2 marzo 2024) L’isola, un pezzo d’Europa nell’Oceano Indiano, attira frotte di disperati e donne incinte che vogliono far prendere la cittadinanza francese ai figli, ma finiscono a gonfiare le bidonville. Tensioni e violenze ora spingono il governo a rinnegare uno dei principi fondanti della République. Pur di fermare la crisi migratoria in corso nell’arcipelago di, il presidente Emmanuel Macron è disposto a cancellare, seppur a livello locale, lo ius, uno dei principi fondanti della République. Un provvedimento eccezionale, deciso nel disperato tentativo di riportare l’ordine nel dipartimento d’Oltremare che si trova nell’Oceano Indiano, ormai stravolto da una crisi sociale ed economica che rasenta i contorni della guerra civile. «Non sarà più possibile diventare francesi se non si è figli di genitori francesi» ha annunciato il ministro dell’Interno ...

Annunciato domenica dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il divieto di trasferta per i tifosi del Siviglia a Lens , per la partita di Champions League di ... (ilnapolista)

Per il ministro dell'Interno il dato sugli arrivi in Italia nel 2023 "non coincide certo con l'obiettivo delle politiche del governo contro il traffico di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Il numero degli arrivi di Migranti di quest’anno non coincide certo con l’obiettivo delle politiche che il governo ha avviato in molteplici ... (giornaledellumbria)

I piccioni sono Troppi. Ordine del sindaco: non date loro da mangiare: Provare ad affamare i colombi tuttavia non basta per contenerli. Sebbene non sia una specie protetta non si può aprire la caccia al piccione, l’unico altro modo per convincerli a migrare altrove è ...ilgiorno

migranti: cadute le accuse, chiesto dissequestro nave Iuventa: "Abbiamo chiesto il dissequestro - dice l'avvocato Nicola Canestrini - ma ormai l'imbarcazione ha subito Troppi danni. Tutte le accuse sono cadute. Dopo la richiesta del procuratore aggiunto Maurizio ...ansa

Su strage Cutro ancora Troppi buchi neri, l'inchiesta: (dll'inviata Elvira Terranova) - Tanti, Troppi i buchi neri, ancora, a un anno di distanza dalla strage di migranti, sui soccorsi dopo il naufragio dell'imbarcazione 'Summer Love' avvenuto davanti ...adnkronos