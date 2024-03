“Troppi cantieri a Cagliari” | ossia tutta colpa di Truzzu | il report interno di Fratelli d’Italia che scagiona Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Una sconfitta solo locale perché il candidato Paolonon è stato scelto a Roma ma in Sardegna. E soprattutto dovuta al fatto che il sindaco avrebbe lavorato troppo stanziando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e creando disagi per i cittadini diche devono muoversi tra i. È questa l’analisi del voto – totalmente auto assolutoria – didopo la sconfitta in Sardegna di domenica scorsa da parte dicontro la candidata del M5S Alessandra Todde, sostenuta anche dal Pd. Nella “nota informativa” invitata martedì dall’Ufficio studi diai parlamentari e che Il Fatto ha letto, si legge che quella di domenica scorsa è stata “una sconfitta per il candidato Presidente” ma comunque ...