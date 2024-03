Trenitalia | parte dall’Emilia Romagna l’esperimento delle bodycam per i capitreno

(Di sabato 2 marzo 2024) “la sperimentazioneper idi, l’ultimo strumento in ordine di tempo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale sui convogli. Trenta iche, su base volontaria, hanno aderito a questa prima fase del progetto: indossata la piccola videocamera sarà sempre accesa, ma non in modalità di registrazione. Sarà il lavoratore a decidere se e quando attivarla. Ad esempio in caso di minaccia, di aggressione o di comportamenti violenti. Uno strumento, adottato in accordo con i sindacati, che risponderà a precise prescrizioni a tutela della privacy dei viaggiatori e che si aggiunge ad altre misure di sicurezza. Innanzitutto al team dei vigilantes di Fs Security, società nata per volontà del ...

