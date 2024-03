Tragedia in famiglia | ragazza uccide il padre La confessione | “Non ne potevo più delle violenze”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella tranquilla cittadina di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, un dramma familiare ha sconvolto la comunità locale. Akhyad Sulaev, 50 anni, è stato ucciso a coltellate nella serata di venerdì 1° marzo, in quello che sembra essere l’epilogo tragico di una disputa familiare. I carabinieri hanno fermato per l’omicidio Makka, la figlia diciannovenne della vittima, al termine di un litigio che ha avuto luogo nella loro abitazione. LaSulaev, di origini russe e di fede musulmana, si era trasferita in Piemonte diversi anni fa. La comunità era ben integrata: Makka, studentessa al terzo anno di liceo scientifico con risultati eccellenti, lavorava come cameriera per sostenere le spese di casa. Anche i suoi genitori erano impiegati nello stesso locale, lui come lavapiatti e lei in una funzione non specificata. La decisione improvvisa del...