Traffico Roma del 02-03-2024 ore 18 | 30

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi su via Flaminia code per incidente all’altezza del Bivio per la Sacrofanese nelle due direzioni si transita a senso unico alternato andiamo sulla diramazione dinord code per lavori tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del raccordo anulare ricordiamo che fino alle 21 è chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata verso la capitale Ci sono code anche su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione dici spostiamo sulla tangenziale rallentamenti e code tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpico rallentamenti e code peranche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Appia e Tuscolana e fino alle 19 circa possibili difficoltà per una manifestazione con corteo che da Piazza Vittorio si sta muovendo ...