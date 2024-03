Traffico Roma del 02-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione dinord code per incidente tra Fianono e Castelnuovo di Porto in direzione del raccordo anulare ricordiamo che lavori fino alle 21 è chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata in direzione della capitale sempre per lavori su via Salaria rallentamenti e code all’altezza di Settebagni in direzioneci spostiamo sulla tangenziale lentamente code pertra San Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni e fino alle 19 circa possibili difficoltà per una manifestazione con corteo che da Piazza Vittorio si sta muovendo verso Piazzale Tiburtino chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico altro corteo per le strade di Centocelle da Piazza dei Mirti a viale della Primavera interessate diverse strade del ...