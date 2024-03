Traffico Roma del 02-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo lavori ai binari del tram via dei Reti con alcune variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia e la linea 19 sempre con bus lungo la tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento e fino alle 19 circa possibili difficoltà per una manifestazione con corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino coinvolte alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana altro corteo per le strade di Centocelle da Piazza dei Mirti a viale della Primavera interessate diverse strada del quartiere tra cui via dei Castagni e via di Tor de Schiavi non si escludono deviazioni o stop per il trasporto ...