Traffico Roma del 02-03-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverdeper ritrovati in studio Tiziana Raimondi poco esulla principale rete viaria della capitale prudenza Però sulla Cassia bis Veientana dove per un incidente Ci sono rallentamenti e code all’altezza di Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare per un altro incidente rallentamenti in Piazza delle Crociate all’altezza di via Tiburtina di al Testaccio fino alle 17 ore di potatura in via Galvani con conseguente chiusura della strada tra via Franklin e via Nicola zabaglia deviazioni anche per linee bus e che vi transitano e fino alle 19 circa possibili difficoltà per una manifestazione con corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino coinvolti alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana altro corteo per le strade di Centocelle da Piazza dei Mirti a viale della ...