Traffico Roma del 02-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questo pomeriggio corteo in centro la manifestazione degli studenti palestinesi che sfilerà da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino saranno chiuse le strade delle percorso della manifestazione via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti via di Santa Bibiana altro corteo sempre nel pomeriggio di oggi a Centocelle da Piazza dei Mirti a Piazzale delle Gardenie la manifestazione sfiderà allungo via dei Castani Piazza dei Gerani via delle Palme via Tor de Schiavi Viale della Primavera possibili rallentamenti per ilnella zona interessata dalla manifestazione In collaborazione con Luce Verde infomobilità