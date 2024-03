Traffico Roma del 02-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverderallentamenti su via Salaria per lavori dalla diramazione dinord Settebagni verso il capoluogo proprio sulla diramazione dinord è chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata in direzione raccordo anulare fino alle 21 di questa sera rallentamenti e code sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto in via dei Campi Sportivi perintenso verso San Giovanni altri file sulla via del mare per un incidente avvenuto all’altezza di Ostia Antica dalle ore 15 del pomeriggio corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino coinvolte alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana corteo sempre nel pomeriggio per le strade di Centocelle da Piazza dei Mirti a viale della Primavera interessate diverse vie del quartiere tra cui via dei ...