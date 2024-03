Traffico Roma del 02-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alcune variazioni di servizio per le linee tram 2 319 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da Busto tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea 19 servizio con tram da Centocelle e Porta Maggiore e busso lungo la tratta Porta Maggiore piazza Risorgimento al Testaccio lavori di potatura in via Galvani con conseguente chiusura della strada tra via Franklin e via Nicola zabaglia deviate le linee bus 718 719 e 775 in piazza dei Santi Apostoli è in corso una manifestazione fino alle ore 15 di questo pomeriggio possibile difficoltà di circolazione nelle vie limitrofe dalle 15 corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino coinvolte alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio viale Manzoni Giolitti e via di Santa Bibiana altro ...