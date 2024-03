Traffico Roma del 02-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale Qualche rallentamento per lavori si registra su via Salaria all’altezza di Settebagni verso capoluogo a Testaccio lavori di potatura in via Galvani con conseguente chiusura della strada tra via Franklin e via Nicola zabaglia deviazioni anche per le linee bus 718 519 e 775 dalle ore 15 del pomeriggio corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino coinvolte alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana infine sulla diramazione dinord è chiuso per lavori lo svincolo in entrata di Settebagni in direzione del raccordo anulare fino alle ore 21 di questa sera per i dettagli di queste altre notizie di consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione ...