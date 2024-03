Traffico Roma del 02-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverderiaperta la Pontina permangono coda all’altezza di via di Decima per un incidente al km 15 e 300 in direzione Latina in città possibili rallentamenti in via Casilina per un incidente avvenuto all’altezza di via Biancavilla al Testaccio lavori di potatura in via Galvani con conseguente chiusura della strada tra via Franklin e via Nicola zabaglia deviata e le linee bus 718 709 e 775 chiuso sulla diramazione dinord lo svincolo in entrata di Settebagni per lavori fino alle 21 di questa sera in direzione del grande raccordo anulare possibile lentamente nelle ore di maggiorper i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Tiziana Alfano Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...