Traffico Roma del 02-03-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 2 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Galvani Con quante chiusura della strada via Franklin e via Nicola zabaglia deviatore linea bus 718 719 e 775 in piazza dei Santi Apostoli dalle 12 di oggi è prevista una manifestazione fino alle 15 possibili difficoltà di circolazione nelle vie limitrofe dalle 15 corteo da Piazza Vittoria a Piazzale Tiburtino coinvolte alcune strade dell’esquilino tra cui via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana altro corteo sempre nel pomeriggio per le strade di Centocelle da Piazza dei Mirti a viale della Primavera interessate diverse strade del quartiere tra cui via dei Castani via Tor di schiavi non si escludono deviazioni o stop per il trasporto pubblico per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...