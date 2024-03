Traffico Roma del 02-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Luceverdechiusa la Pontina all'altezza di via di Decima per un incidente al km 15 e 300 in direzione Latina a causa di questa chiusura si sta in coda da Mostacciano in città su via Flaminia Grottarossa in via di Tor di Quinto in direzione centro al Testaccio lavori di potatura in via Galvani con conseguente chiusura della strada tra via Franklin e via Nicola zabaglia deviazioni anche per le linee bus