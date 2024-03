Tra Udinese e Salernitana un pari che scontenta tutti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - Finisce 1-1 la sfida salvezza trache muovono la classifica, ma il punto non basta ai friulani per allontanarsi dalla zona retrocessione, nè ai campani per riaccendere la speranza di lasciare l'ultimo posto in classifica. Succede tutto nel primo tempo, quando al granata Tchaona risponde Kamara per i padroni di casa a pochi istanti dall'intervallo. La prima chance è per gli ospiti e arriva all'8', quando Tchaona ci prova dal limite dell'area con un bel destro che termina alto di poco sopra la traversa. Due minuti dopo, l'attaccante ci riprova e questa volta non sbaglia quando, nuovamente dal limite ma all'altezza del vertice destro, indovina un gran sinistro a giro che termina la sua corsa nell'angolino lontano dove Okoye non può arrivare. I bianconeri costruiscono una grande occasione per pareggiare già al 18', quando ...