Tra Todde e Truzzu si assottiglia il vantaggio | ma il ' ribaltone' resta un miraggio

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - Il centrodestra in Sardegna ci spera ancora, dato il risicatoche ha consentito il 25 febbraio ad Alessandradel Campo largo del centrosinistra di battere l'avversario Paoloe diventare la prima presidente donna della Regione in 75 anni di storia dell'autonomia. Quando mancavano da scrutinare ancora 19 sezioni, i cui verbali sono finiti all'esame degli uffici circoscrizionali elettorali nei tribunali di competenza, l'esponente del M5S era davanti di 2.615 voti. Ma ora lo scarto si e' ridotto a 1.626, secondo dati ufficiosi di fonti del centrosinistra basate sui risultati di 17 delle 19 sezioni mancanti.no in sospeso solo le due di Silius (Sud Sardegna), dove pero' i votanti sono stati solo 450 e anche nell'ipotesi che tutti si siano espressi peri loro voti ...

"Il riconteggio totale non è previsto dalla legge, si può fare su singole sezioni con un ricorso motivato" "I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano ...

