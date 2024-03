Tra Gauguin e Van Gogh L’Impressionismo al Lyceum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Con la prima mostra italiana degli Impressionisti che si svolse dal 25 aprile al 15 maggio 1910 nelle sale della prima sede fiorentina del(in quel Palazzo Poccianti di via Ricasoli 28 dove nel 1838 nacque il celebre collezionista Frederik Stibbert), Firenze ribadiva a pieno diritto il suo ruolo di capofila, in Italia, dei soffi novatori dell’arte europea del primo Novecento e l’importanza di sedi associative private per la programmazione delle prime rassegne pubbliche d’arte su scala internazionale. Chissà cosa dovettero provare i fiorentini che si trovarono per la prima volta di fronte ad opere di Degas, Cezanne, Matisse, Monet, Pissarro, Renoir,e Van, presente con quella ‘Testa di contadino’ oggi alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Sappiamo per certo che la mostra, organizzata con grande passione da ...