Tra capi intramontabili | dettagli inconsueti e lampi di colore acceso | i segreti dei suoi outfit impeccabili

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 2 marzo 2024) Nelle sue vene scorre sangue cinese, libanese, iraniano. Ha vissuto in Canada, negli Stati Uniti, a Singapore, per poi stabilirsi a Londra. Caroline Issa, co-fondatrice di Tank, magazine indipendente inglese, e creatrice del blog Becauselondon.com ha senza dubbio uno spirito cosmopolita. E lo si vede anche daiche sono un mix ben equilibrato e super chic didall’allure diversa tra loro. È un dato di fatto che lo stile di Caroline Issa sia uno dei più fotografati tra quelli dello street style durante le sfilate. A catturare l’attenzione, oltre alla sua bellezza unica, è il modo in cui abiti e accessori sono abbinati tra loro. Ovvero in modo sapiente ma mai banale. Perché il suo punto di forza è proprio quello di ...