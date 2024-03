Torna la truffa del falso incidente | anziana raggirata per 7mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Umbertide, 2 marzo 2024 – Carabinieri e polizia sono da tempo impegnati nel territorio per cercare di sensibilizzare le fasce più esposte della popolazione nei confronti delle truffe che ignoti commettono sempre più spesso ai danni delle persone anziane. Nonostante ciò continuano i tentativi perpetrati sul territorio: un ultimo caso proprio in questi giorni nel comune di Umbertide con ladell’. Un’prima ha ricevuto la telefonata di un carabiniere che l’avvertiva che sua figlia aveva avuto unstradale e si era messa nei guai, poi ha ricevuto alla porta un finto agente che si è fatto consegnare monili in oro. E’ stata studiata nei minimi dettagli laai danni di una coppia di anziani residenti a Pierantonio. Lunedì 26 febbraio alle ore 14 circa in casa della ...