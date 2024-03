Torna il festival “Parolario Junior“. Per seminare la voglia di leggere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Sul lago di Como e in Brianza ri, ildedicato all’editoria e alla letteratura per bambini delle scuole elementari, perentusiasmo edie di sperimentare nei giovanissimi. Per la seconda edizione di, in programma dal 12 al 17 marzo, il tema sarà “Il respiro del Mondo: voci da tutti i continenti“ per proporre un percorso che inviti i bambini a rivolgere il loro sguardo al nostro mondo sempre più sgargiante e multiculturale. Si parte martedì 12 alle 17 alla Libreria del Ragionier Bianchi di viale Lecco 29, per un laboratorio di lettura rivolto ai bambini a partire dai 3 anni. I due giorni successivi al Teatro San Teodoro di Cantù e alla biblioteca di ...