Torino-Fiorentina | Serie A | corsa europea in gioco | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 2 marzo 2024) La ventisettesima giornata del massimo campionato italiano diA è cominciata con il botto nel venerdì di ieri che ha mandato in campo il big-match, dal forte respiro europeo, che ha messo di fronte Milan e Lazio in una sfida fondamentale per la parte alta della classifica. Questo sabato, invece, si è aperto con una gara che ha puntato i riflettori sulle parti meno nobili della graduatoria nostrana, mentre in questa serata spazio allasfrenata per le competizioni europee. In campo, infatti, si sfideranno ildi Ivan Juric e ladi Vincenzo Italiano, duevotate aloffensivo. I padroni di casa piemontesi sono attualmente al decimo posto della classifica con 36 punti, mentre gli ospiti toscani albergano leggermente più in alto in virtù del ...

Calciomercato: l'Inter pensa a Rugani per la difesa, il Torino vorrebbe Sottil: Il Torino avrebbe messo gli occhi su Riccardo Sottil in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. L'attaccante della Fiorentina non sta trovando tantissimo spazio e anche quando è stato ...it.blastingnews

MANDRAGORA, L'ALTRO EX CHE...SAREBBE RIMASTO VOLENTIERI: Se Torino-Fiorentina è la partita di Andrea Belotti anche per Rolando Mandragora questa non sarà una partita qualunque. Ex per una sola stagione nel 2021-22, Mandragora ha ...firenzeviola

NUMERI, Torino e Viola agli antipodi per rigori e non solo: Numeri di Torino-Fiorentina a cura di Footstats. Il Torino è molto legato al fattore campo. In casa la formazione granata ha raccolto 23 dei 36 punti che ha attualmente in classifica: in pratica i due ...firenzeviola