Torino Fiorentina LIVE 0-0 | prima occasione per i granata | Zapata vicino al gol

(Di sabato 2 marzo 2024), match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic (9? Ricci), Rodriguez; Vlasic;, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LIVE Torino-Fiorentina 0-0 (14') - Ricci subito costretto al cambio.: PRIMO TEMPO 12' Schema di Ricci che libera al tiro, tutto solo, Vlasic, che ciabatta il tiro ma l'arbitor ha visto comunque un fallo in area di Masina. 11' Punizione conquistata ...torinogranata

LIVE FV, Torino-Fiorentina 0-0: ILIC SI INFORTUNA: 1' - Pronti via, scontro di gioco tra Arthur e Linetty in cui ha la peggio il brasiliano che resta a terra: devono entrare i medici. Si scaldano gli altri mediani in panchina, ma il gioco riparte.firenzeviola

