Torino Fiorentina LIVE 0-0 | Gineitis ci prova su punizione

(Di sabato 2 marzo 2024), match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Si gioca poco nei primi minuti di gara: prima si fa male Arthur, che però stringe i denti e rimane in campo. Meno fortunato invece Ilic: il granata ha la peggio su un contrasto con Biraghi e il ginocchio sinistro del calciatore ha una torsione innaturale: il serbo out e al suo posto dentro Ricci. Con il passare dei minuti crescono i granta: prima occasione per Zapata, che si mette in proprio, ma non trova la porta di un soffio. Dopo altra occasione per Vlasic, servito da Bellanova, con Terracciano che si ...

LIVE FV, Torino-Fiorentina 0-0: ENTRANO LOPEZ E BARAK: 1' ST- AL VIA LA RIPRESA! Si riparte dallo 0-0 e con due cambi tra i viola. Entrano Lopez e Barak al posto di Arthur e Beltran, entrambi ammoniti. Un cambio anche per il Torino: Gineitis entra ...firenzeviola