Torino-Fiorentina | diverbio Juric-Italiano | gestaccio dell’allenatore granata | espulso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Il veleno è nella coda di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nei minuti finali animi caldissimi tra le due panchine: l’allenatore della, Vincenzo, non prende bene un fischio dell’arbitro Marchetti e scatta come una molla. Cosa che evidentemente non piace alla panchinae da lì cominciano a volare parole. Il direttore di gara prima ammoniscee poi espelle, che era tra l’altro già ammonito. Uscendo dal campo l’allenatoreè autore anche di un brutto gesto nei confronti diche fa degenerare la situazione. Nel finale in campo anche il presidente Urbano Cairo per cercare di riportare un po’ di ordine. La Procura ...