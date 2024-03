Toni | “Osimhen o Vlahovic? Entrambi forti ma scelgo Dusan”

(Di sabato 2 marzo 2024) La Gazzetta dello Sport – Luca, ex attaccante italiano campione del mondo, ha rilasciato un’intervista … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

In attesa del big match tra Napoli e Juventus, l’analisi di Luca Toni su uno dei duelli più attesi: quello tra Osimhen e Vlahovic. L’attesa cresce ... (napolipiu)

Toni: “Osimhen-Vlahovic sono entrambi attaccanti veri. Scelgo il secondo perchè in area sa far male in più modi”: Intervistato a la Gazzetta dello Sport l’ex attaccante del Bayern Monaco e campione del Mondo nel 2006 Luca Toni ha detto la sua sul confronto tra Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Ecco quanto detto: ...mondonapoli

IL COMMENTO - Toni: "Vlahovic o Osimhen Due 9 forti e completi": NAPOLI - Luca Toni, ex attaccante italiano, campione del Mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando di Vlahovic e Osimhen: "Sono due veri numeri nove, completi, sanno ...napolimagazine

Toni: "Osimhen e Vlahovic Scelgo lo juventino, può farti male in ogni modo": Cresce l'attesa per Napoli-Juventus. A tal proposito Luca Toni alla Gazzetta dello Sport ha parlato del confronto tra Osimhen e Vlahovic, i due attaccanti principi delle rispettive compagini. "Osimhen ...areanapoli