Tiro a segno | Europei 10 m 2024 | Ucraina | Germania | Turchia e Ungheria si impongono nell’ultima giornata

(Di sabato 2 marzo 2024) Va in archivio il Campionato Europeodidedicato alla distanza 10 metri andato in scena questa settimana a Gyor, in. L’ultimo giorno di competizioni è stato caratterizzato dalla specialità della prova tre contro tre della carabina e della pistola maschile e femminile. Nella carabina maschile vittoria per l’che, nel gold medal match, ha superato la Croazia per 17 a 11. Bronzo Invece per i padroni di casa dell’, usciti vincitori dal vìs-a-vìs con laper 16-14. In campo femminile a imporsi è stata invece la compagine teutonica, abile a guadagnare 17 punti contro i 15 della Polonia. La finalina per il bronzo è stato vinto dall’, autrice di 16 punti nello scontro diretto con la Norvegia, fermatasi ...