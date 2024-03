Tir sospeso nel vuoto | terrore sul ponte | il salvataggio in extremis dell' autista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Un tir in bilico dal, un vigile del fuoco che viene calato dall'alto e in grado di salvare la donna che era alla guida del camion. Le immaginio spettacolare e drammaticoavvenuto a Louisville, Kentucky, sono diventate virali sui media americani. L'incidente è successo poco dopo mezzogiorno, quando un tir che stava attraversando il Clark Memorial Bridge è sbandato, finendo per sfondare una barriera laterale. Il mezzo pesante è rimasto in bilico a decine di metri dal fiume Ohio. I soccorsi sono scattati dopo pochi minuti. Un vigile del fuoco è riuscito a prendere la donna e a portarla via con sé, trainato da un cavo calato da un mezzo dei pompieri. I due sono rimasti sospesi in aria, sotto gli occhi di decine di persone ee telecamere dei media locali. Alla fine l'operazione si è conclusa con ...