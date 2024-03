 Terzo mandato | Salvini | se siamo i soli a volerlo ne prendo atto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 2 marzo 2024) caption id="attachment 347763" align="alignleft" width="150" Matteo/caption"See tutti i partiti da destra a sinistra sono contro ne. Secondo me non è un dispetto a Toti o Zaia ma una limitazione di scelta per la democrazia e i cittadini. Tuttavia non è che io mi addormenti la sera pensando al terzo...". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ai microfoni del Tg3, parlando del terzoper i governatori di Regione.