Terrorizzati dalla commissione Covid | Franceschini e il Pd propongono la diserzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Era già tutto previsto: lo aveva anticipato in un’intervista al Secolo il viceministro Galeazzo Bignami. Nel Pd sono letteralmente: secondo l’ex ministro del governo Conte, Dario, le opposizioni dovrebbero “disertare la” parlamentare sulla pandemia, Parlando con i giornalisti a margine del congresso Pse, ha sostenuto che larappresenta “un precedente pericoloso, un tribunale politico”. Vogliono boicottare la: la verità non deve emergere La paura fa 90 anche per gli ex Radicali, che si accodano prontamente. «Lasulche vuole il Governo e tutto il centrodestra è nata male e finirà peggio – ...