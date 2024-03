Tenta di lanciarsi dalla ringhiera del lungomare | 27enne salvato da 4 poliziotti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 2 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoAncora un eroico intervento degli agenti delle volanti della Questura di Taranto che ieri hannola vita a unnigeriano che voleva farla finita, lanciandosidel. L’allarme alla polizia è stato dato un residente che aveva notato il ragazzo in forte stato di agitazione. La sala operativa, compreso il concreto pericolo, ha immediatamente inviato le volanti sul posto. Il ragazzo si trovava sulle scale di uno stabile in Vico seminario e ha riferito agli agenti di essere ospite di un centro di accoglienza che si trova da quelle parti. In lacrime ha raccontato loro di essere disperato per una sua particolare condizione di disabilità e per la fine della relazione con la sua compagna che aveva portato via con sé la loro bambina. Gli agenti ...