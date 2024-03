(Di sabato 2 marzo 2024) Fuori ai quarti l'italo-argentino Darderi, battuto in due set dal cileno(CILE) - Definito il quadro delledel"Movistar Chile Open" (ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) in corso sulla terra rossa del Club Deportivo Universidad Catolica didel Cile. Ieri

Il cileno vince il derby col connazionale Barrios Vera in due set SANTIAGO (CILE) - Sarà Alejandro Tabilo l'avversario di Luciano Darderi nei quarti di ... (ilgiornaleditalia)

Fuori Yastremska, avanti anche Vekic SAN DIEGO (USA) - Emma Navarro e Anastasia Pavlyuchenkova si qualificano per i quarti del "Cymbiotika San Diego Open", ... (ilgiornaleditalia)

La statunitense cede in due set alla Sevastova AUSTIN (STATI UNITI) - secondo turno fatale per Sloane Stephens all'"ATX Open, Wta 250 da 267.802 dollari che ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Santiago. Semifinali Moutet-Tabilo e Baez-Martinez: Fuori ai quarti l'italo-argentino Darderi, battuto in due set dal cileno Tabilo SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) - Definito il quadro delle semifinali ...sport.tiscali

Tennis: Torneo Acapulco. Finale Ruud-De Minaur: Il norvegese ha battuto il danese Rune, l'australiano il britannico Draper ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) - Saranno Casper Ruud e Alex De Minaur a giocarsi il titolo dell'Abierto Mexicano Telcel, Atp ...sport.tiscali

Atp Acapulco - Ruud batte Rune, finale con De Minaur. A Santiago esce Luciano Darderi: Il giocatore azzurro, campione qualche settimana fa al Torneo di Cordoba, è stato sconfitto per 6-0 7-5 dal Tennista cileno. Il primo parziale sostanzialmente non ha avuto storia, Darderi non è mai ...tennisworlditalia