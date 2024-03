Tennis | la classifica degli italiani prima di Indian Wells | il nuovo ranking ATP di Sinner | Musetti | Arnaldi | Cobolli Berrettini sprofonda

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Masters 1000 discatterà il prossimo 6 marzo, ma vediamo qual è ilATP deiti. Jannikconserva saldamente il terzo posto con 8.270 punti all’attivo. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, ha anzi aumentato il vantaggio nei confronti del russo Daniil Medvedev (7.715) ed è sempre più vicino allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.805), con tutte le carte in regola per operare il sorpasso e diventare numero 2 al termine della kermesse sul cemento statunitense. Lorenzoresta stabile al 26mo posto con 1.480 punti dopo l’eliminazione al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. Matteoè invece uscito agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di ...

