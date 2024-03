Tempesta d' amore | trame dal 3 al 9 marzo | Alexandra e Christoph si baciano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 2 marzo 2024) Svolta clamorosa in vista ad', come si evince dalledal 3 al 9. TraSchwarzbach eSaalfeld, infatti, scatterà un bacio del tutto inaspettato che destabilizzerà entrambi. Intanto, Paul assumerà l'investigatore privato dell'albergatore per rintracciare il vero padre di Josie, ma quando Constanze lo verrà a sapere, si renderà conto di quanto il giovane sia ancora legato alla Klee. La Von Thalheim, a quel punto, fingerà di aver trovato un lavoro molto vantaggioso a Londra e chiederà al suo fidanzato di trasferirsi insieme a lei. Poco dopo, Constanze, dopo aver provato invano a convincere Henning a non partire con Nina, finalmente si renderà conto di quanto il sommelier sia felice con la ragazza e gli organizzerà una festa di addio. In ...