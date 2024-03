Telecamera fissa sul macchinista | protesta contro i nuovi treni della metropolitana

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano – Iveri e propri saranno consegnati ad Atm a partire da questo autunno. I primi inizieranno a circolare nella primavera del 2025, tra poco più di un anno. Due le linee alle quali sono destinati: la1 e la3. Il riferimento è ai 46 convogli ordinati due anni fa ad Hitachi dall’Azienda di Foro Buonaparte. In questi giorni, però, Hitachi ha provveduto ad inviare alla stessa Atm un prototipo di quella che sarà la cabina di guida dei futurimilanese in modo che l’acquirente potesse testarne l’ergonomia e la funzionalità. Si tratta, infatti, di un modellino a grandezza naturale: ci si può entrare, ci si può sedere al posto di manovra, si può fare come se non si fosse dentro un prototipo. Tra coloro che sono stati invitati ...

