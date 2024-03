Taremi | Conceicao chiarisce dopo l’infortunio | «Lui migliorato»

(Di sabato 2 marzo 2024) Sergio, tecnico del Porto, ha presentato la sfida contro il Benfica in programma oggi alle 21:30. Il tecnico ha chiarito riguardodi Mehdi, promesso sposo all’Inter.– Mehdidalla prossima stagione sarà un giocatore dell’Inter: «ha mostrato segni di miglioramento oggi e lo vedremo domanil’allenamento. Non è fino all’ora di gioco perché questo non succede, ma ha a che fare con l’allenamento». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parla to in conferenza stampa di Mehdi Taremi , attaccante iraniano dei Dragoes promesso sposo dell'Inter:... (calciomercato)

Afinal, Galeno e Evanilson estão no boletim clínico do FC Porto: Os futebolistas Galeno e Evanilson estão no boletim clínico do FC Porto e em dúvida para serem utilizados na receção de domingo ao líder Benfica, da 24.ª ...desporto.sapo.pt

Conceição confirma mais duas dúvidas para o clássico: «Galeno e Evanilson não treinaram» | OneFootball: Este domingo há jogo grande no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Benfica, e Sérgio Conceição já lançou o jogo da 24ª jornada. Em conferência de imprensa, o técnico portista começou por desvalorizar ...onefootball

Tudo o que disse Sérgio Conceição: da pressão de vencer, a chamada de Wendell pelo Brasil e a questão delicada da mentalidade dos jogadores: O impacto da derrota do Benfica frente ao Sporting para o clássico no Dragão. «São jogos com histórias diferentes e não acredito que uma coisa tenha a ver com a outra. Para nós é um jogo importante, t ...abola.pt