Super-G femminile Kvitfjell 2024 | vince Gut-Behrami davanti a Huetter | Brignone sesta

(Di sabato 2 marzo 2024) Lara Gut-conquista il-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località norvegese, l’elvetica si è imposta con il crono di 1:33.52, incrementando il proprio vantaggio sia nella classifica di specialità che nella classifica generale. A tinte austriache il resto del podio, con Corneliaseconda a 12 centesimi e Mirjam Puchner terza a un solo centesimo dalla connazionale. Completano la top 5 Kira Weidle ed Ester Ledecka (stesso crono per entrambi), mentre la migliore delle azzurre è Federica. Distante soltanto due centesimi dal quarto posto, l’italiana ha perso punti importanti importanti in ottica graduatoria di specialità. Più indietro Marta Bassino, ...