Sull' Etna la vigna più alta d' Europa | mi hanno dato del pazzo L' incredibile storia del vignaiolo Stef Yim

(Di sabato 2 marzo 2024) Classe 1985. Segni particolari? Estremamente appassionato, determinato, meticoloso. Basta vedere le informazioni a dir poco minuziose che riportae sue bottiglie. LadiYim attraversa diversi continenti e professioni, dal 2016 è di casa nel piccolo comune di Randazzo. Vive nella sua cantina, Sciara, coccolato dagli alberelli di Nerello Mascalese della Contrada Taccione. Dalle sue otto parcelle, in totale 5.9 ettari, produce circa 12mila bottiglie: le sei etichettein comune carattere e originalità gustativa. Le vigne sono vecchie, le rese bassissime. Come nasce la passione per il vino? Sono cresciuto a Los Angeles, mio padre è di Hong Kong dove sono nato, mia madre invece è giapponese. Quando avevo nove anni ci siamo trasferiti in California, ho iniziato ...