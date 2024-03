(Di sabato 2 marzo 2024) Informazione al momento dell'acquisto del biglietto, no alla sacca per bici e monopattini, dimensioni massime deiidentiche perlee stop alle etichette con i dati personali dei passeggeri. Sono alcune delle richieste raccolte da Assoutenti e che saranno sottoposte a Trenitalia dopo lo stop al nuovo regolamento che sarebbe dovuto entrare in vigore il primo marzo ma che la stessa Trenitalia ha bloccato per venire incontro alle richieste dei consumatori. Il 6 marzo è previsto un incontro dell'azienda con le associazioni dei consumatori. "I passeggeri devono viaggiare in sicurezza - scrive Assoutenti - ed è quindi giusto regolamentare meglio le condizioni di trasporto di, biciclette, passeggini e monopattini. Al contempo, però, le modalità di viaggio sono cambiate e l'alta velocità è diventata ...

'Sui bagagli in treno vogliamo stesse regole in tutte le classi': Informazione al momento dell'acquisto del biglietto, no alla sacca per bici e monopattini, dimensioni massime dei bagagli identiche per tutte le classi e stop alle etichette con i dati personali dei

