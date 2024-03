Sud | Varchi Fdi | ' da Governo e Fitto rivoluzione per rilancio Mezzogiorno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Da ieri, gli imprenditori che vogliono investire al Sud possono contare su uno strumento che consentirà di semplificare le richieste di autorizzazioni e quindi gli investimenti. È attivo infatti lo Sportello unico digitale per le attività produttive nella Zes unica. Lavoluta dalMeloni e in particolare dal ministrofaciliterà ildel”. Lo afferma Carolina, deputato e responsabile Politiche per ildi Fratelli d'Italia. “Non è un caso -aggiunge- che nella prima giornata di operatività dello Sportello siano giunte già 18 domande da imprese che vogliono investire al Sud. Nel frattempo, è saggia la scelta contenuta nel decreto Pnrr di congelare i termini per le circa 200 richieste ...