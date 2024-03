Subito Verstappen a segno in Bahrain | Sainz sul podio

(Di sabato 2 marzo 2024) Doppietta Red Bull con Perez secondo, quarto posto per Leclerc SAKHIR () - La Formula Uno riparte da dove aveva lasciato, con Maxe le Red Bull a dettare legge. Il Mondiale 2024 si apre in, con un'inedita gara al sabato in vista del Ramadan, sotto ildell'olandese vol

formula uno gp bahrain 2024 Verstappen ferrari: Charles chiude quarto dopo una gara che è un calvario: sotto i semafori prova ad attaccare Verstappen, inutilmente. Ha Subito problemi ai freni, una presa gli viene sostituita all’anteriore sinistra ...repubblica

Formula 1, GP del Bahrain: Verstappen in pole, Leclerc secondo, Sainz quarto: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

F1 Bahrain, le pagelle: Verstappen letale, Sainz bullo. Leclerc in affanno: Verstappen - voto 9: va a punti ormai da una vita ... che in realtà non arriva, anzi. Va Subito in crisi con i freni e vive un GP difficile nella gestione dei punti più critici del tracciato. Davvero ...leggo