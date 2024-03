Oggi alle 9.30, al cinema Sala Ratti, appuntamento con gli studenti del Bernocchi per il Giorno della memoria . Verrà proiettato un filmato sulla ... (ilgiorno)

Sold out per le “Le nozze di Figaro” al Teatro Tirinnanzi di Legnano: L’opera, a favore del centro antiviolenza, è stata eseguita in forma scenica dall’orchestra e coro Amadeus diretti dal Maestro Marco Raimondi ...legnanonews

Studenti di Legnano propongono una “Banca centrale europea dell’energia”: saranno premiati a Bruxelles: Il 21 marzo, sei Studenti del Liceo Galilei saliranno sul podio del concorso “ImagineEU – Immaginate il cambiamento che vorreste vedere nell’Unione europea!” Legnano (Milano) – Invitati a Bruxelles ...ilgiorno

Scontri tra Studenti e polizia a Pisa. Il racconto di Michele Capobianco: Scontri tra polizia e Studenti. Le violenze di Pisa al centro della cronaca ... e con l’ uso di oggetti che in piazza non dovrebbero nemmeno entrare ( aste di legno, sassi, caschi ecc. (la VOCE del ...informazione