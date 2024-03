Studente punito per un’intervista La scuola annulla la sospensione Il ragazzo | Giustizia solo in parte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha18 anni ma ha difeso con ‘gli artigli’ i propri diritti ma, soprattutto, quelli di tutti, in primis la libertà di espressione e Modena non lo ha lasciato. È statato il provvedimento diadottato nei confronti di Damiano Cassanelli, rappresentante di istituto dell’Ites Jacopo Barozzi. Il caso è finito alla ribalta delle cronache nazionali dopo che lo stesso, rappresentato dal proprio legale, ha reso nota la vicenda, reputandola ingiusta. Cassanelli, infatti, era stato sospeso dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione di uno sciopero avvenuto lo scorso novembre. Nell’intervista Damiano si era fatto portavoce di criticità relative alla vita scolastica e a controlli avvenuti l’ultimo giorno didello scorso anno ma le sue ...