Strisce gialle nel wc | con questo rimedio le elimini in un baleno!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 2 marzo 2024) Se non sai come pulire il tuo wc in modo accurato e non vuoi spendere delle cifre assurde ti consiglio di utilizzare il trucco fatto in casa disponibile in questa pagina. Qui puoi trovare una ricetta magica che ti permetterà di creare delle pastiglie di bicarbonato in grado di pulire accuratamente il tuo wc. Inmodo non spenderai un centesimo in più e le pastiglie create saranno efficaci tanto che non avranno nulla da invidiare ai prodotti in commercio. per scoprire come fare. Con queste pastiglie di bicarbonato potrai pulire il tuo wc praticamente in un attimo. Realizzarle è facilissimo e potrai ottenere un wc pulito e senza nessun tipo di cattivo odore. Per creare con le tue mani queste pastiglie devi prima recuperare tutto quello che ti occorre. Gli ingredienti da usare sono: 50 gr di acido citrico 10 gocce di oli essenziali a piacere 200 gr di ...