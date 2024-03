Striature bianche sui petti di pollo | Lidl nega ma sul benessere animale nessuna vera proposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) a cura di Brenda Ferretti* Dopo la pubblicazione del nostro report sul white striping neidiin Italia — di cui abbiamo parlato anche in questo blog —, il leader della GDO ha diffuso alla stampa una replica checiò che numerose organizzazioni in tutta Europa, inclusi noi di Essere Animali, abbiamo documentato nella catena dei loro fornitori. Per questo motivo pensiamo che delle spiegazioni siano doverose per chi segue il nostro lavoro e ci legge sul Fatto Quotidiano. Iniziamo col dire che nel nostro report non abbiamo fatto riferimento a rischi generici per il consumatore, ma bensì a quelli esclusivamente legati all’aumento dei grassi dovuto proprio alla presenza di white striping nel petto di. Questo perché in molte e molti lo consumano proprio in quanto ritenuto un ...