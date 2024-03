(Di sabato 2 marzo 2024) I giudici si sono espressi sul caso di un dipendente dell’Erap delle Marche, che aveva chiesto un risarcimento per sofferenze psichiche

(Adnkronos) – Un'importante sentenza apre la strada per il riconoscimento dell’ origine professionale dello stress lavoro correlato . La pronuncia (n. 559 del 21 ... (periodicodaily)

Il disagio dato dall’esaurimento emotivo, fisico e mentale non è mai da sottovalutare: ecco quante persone ne soffrono Preoccupano le condizioni mentali dei ... (cityrumors)

Milano - È lo stress lo stato d'animo negativo più diffuso tra i milanesi. Ben il 36% dei cittadini residenti in città ha ammesso di sentirsi "spesso" ... (ilgiorno)

Nel mondo del Freelance , gestire stress e ansia da lavoro è fondamentale per mantenere un equilibrio sano tra vita professionale e personale. Lavorare in ... (fmag)

Non conta l’ambito professionale, tutti possono ritrovarsi a dover gestire una sindrome da Stress cronico causato dalla mole di lavoro prodotta. Gli impegni ... (quifinanza)

Per rintracciare la responsabilità in capo al datore basta l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore (ilsole24ore)

Rimini, mesi di assenza per malattia da Stress da lavoro. Ma l’azienda ingaggia detective che scoprono che ha un’altra mansione: La malattia da Stress per lavoro E’ «improbabile» perché diagnosticata nel marzo del 2020 nel pieno dell’emergenza Covid e la società per cui lavorava aveva pochissimi adempimenti. E’ uno dei ...corriereromagna

Stress al lavoro, secondo la Cassazione il datore deve rispondere dei danni: Se l’ambiente lavorativo è troppo Stressante, la responsabilità è del datore di lavoro, che deve agire per evitare danni alla salute del dipendente e non si può limitare al contrasto e alla ...vanityfair

Troppo Stress, molti toscani vorrebbero un lavoro diverso: Firenze, 1 marzo 2024 – Più della metà degli psicologi toscani (55%) ha registrato tra i propri pazienti il desiderio o l'esigenza di cambiare lavoro. Tra le motivazioni principali ci sono lo Stress ...nove.firenze